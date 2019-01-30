Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Maduro: Trump, Öldürülmem İçin Mafyaya Emir Verdi

Dha Dış - Maduro: Trump, Öldürülmem İçin Mafyaya Emir Verdi

33 dakika önce

Rus haber ajansı RIA Novosti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kendilerine verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini öldürmesi için Kolombiya hükümeti ile mafyaya emir verdiğini söylediğini yazdı.

Dha Dış - Maduro: Trump, Öldürülmem İçin Mafyaya Emir Verdi, System.String[]
Rus haber ajansı RIA Novosti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kendilerine verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini öldürmesi için Kolombiya hükümeti ile mafyaya emir verdiğini söylediğini yazdı.

RIA Novosti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun özel röportajında, Trump'ın kendisini öldürmesi için Kolombiya hükümeti ile yine aynı ülkedeki mafyaya emir verdiğini söylediğini yazdı. Haberde Maduro'nun "Eğer bana bir gün bir şey olursa, Donald Trump ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque başıma gelen her şeyden sorumludur" dediği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:26 Kaynak: DHA

Nicolas Maduro, Kolombiya, Donald Trump, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1'ü Türk 8 Kişi! Eşcinsel Köyü Erkekleri Bahçıvanın Cinayetlerine Kurban Gitti Nicolas Maduro'dan Dünyayı Sarsacak İddia: Trump, Öldürülmem İçin Emir Verdi

Cezaevinden Kaçan 2 Kişi, Jandarmaya Adres Sorunca Yakayı Ele Verdi Abdullah Gül'e Zehirli Gazla Suikast İddiasının Altından Klima Sorunu Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 11:59:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Maduro: Trump, Öldürülmem İçin Mafyaya Emir Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]