Dha Dış - Maduro: Trump, Öldürülmem İçin Mafyaya Emir Verdi
33 dakika önce
Rus haber ajansı RIA Novosti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kendilerine verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini öldürmesi için Kolombiya hükümeti ile mafyaya emir verdiğini söylediğini yazdı.
Rus haber ajansı RIA Novosti, Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'nun kendilerine verdiği röportajda, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın kendisini öldürmesi için Kolombiya
hükümeti ile mafyaya emir verdiğini söylediğini yazdı.
RIA Novosti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun özel röportajında, Trump'ın kendisini öldürmesi için Kolombiya hükümeti ile yine aynı ülkedeki mafyaya emir verdiğini söylediğini yazdı. Haberde Maduro'nun "Eğer bana bir gün bir şey olursa, Donald Trump ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque başıma gelen her şeyden sorumludur" dediği vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:26 Kaynak: DHA
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