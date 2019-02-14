Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Makedonya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı: 13 Ölü

Dha Dış - Makedonya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı: 13 Ölü

1 saat önce

Makedonya'da meydana gelen otobüs kazasında 13 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Dha Dış - Makedonya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı: 13 Ölü, System.String[]
Makedonya'da meydana gelen otobüs kazasında 13 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Üsküp'ten Gostivar'a hareket eden bir yolcu otobüsü, Tetova yakınlarında şarampole yuvarlandı. Bir hamile kadının da bulunduğu öğrenilen otobüsün 50 yolcu taşıdığı; 7 yolcunun olay yerinde; 6 yolcunun ise kaldırıldıkları hastanede öldükleri belirtildi.

Sağlık Bakanı Venko Filipçe, ambulanslarla Üsküp'teki hastanelere kaldırılan yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kazanın hemen ardından kurtarma çalışmaları/ amatör kamera

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:31 Kaynak: DHA

Üsküp, Makedonya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobille Kaçan Hırsızlık Zanlılarına Ateş Açtı: 1 Ölü, 2 Yaralı İran Askerlerine İntihar Saldırısı! En Az 30 Ölü, 10 Yaralı

Üzerine Kaynar Yemek Dökülen 2 Yaşındaki Çocuk, Hayatını Kaybetti AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 01:47:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Makedonya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı: 13 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]