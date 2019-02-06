Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Makedonya, NATO'ya Katılım Protokolünü İmzaladı

Dha Dış - Makedonya, NATO'ya Katılım Protokolünü İmzaladı

1 saat önce

– 'Prespa Anlaşması' sonrası Yunanistan ile 'isim krizi' sorununu aşan ve resmi olarak 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' ismini alan Makedonya, bugün NATO'nun Brüksel'de bulunan merkez karargahındaki bir törenle NATO'ya katılım protokolünü imzaladı.

Dha Dış - Makedonya, NATO'ya Katılım Protokolünü İmzaladı, System.String[]
– 'Prespa Anlaşması' sonrası Yunanistan ile 'isim krizi' sorununu aşan ve resmi olarak 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' ismini alan Makedonya, bugün NATO'nun Brüksel'de bulunan merkez karargahındaki bir törenle NATO'ya katılım protokolünü imzaladı.

Yunanistan ile Makedonya arasında 27 yıldır devam eden 'isim krizi', 'Prespa Anlaşması' sonucu çözüme kavuşmuş ve böylelikle, Makedonya'nın NATO ve AB üyeliği önündeki Yunanistan veto engeli de kalkmıştı. Anlaşma sonrası resmi olarak 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' adını alan Makedonya, bugün Brüksel'de bulunan NATO merkez karargahında NATO müttefikleri ile 'katılım protokolü' imzaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:52 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Brüksel, Yunanistan, Makedonya, Güncel
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