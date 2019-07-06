DHA DIŞ – Malezya'da yangın: 7 itfaiye görevlisi yaralandı
1 saat önce
– Malezya'da 3 fabrikada yangın çıktı ve art arda patlamalar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:58 Kaynak: DHA
– Malezya
'da 3 fabrikada yangın çıktı ve art arda patlamalar meydana geldi. Yangına müdahale eden 7 itfaiye görevlisi yaralandı.
Yangın, Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Pulau Indah adasında bulunan 3 fabrikada çıktı. Yangının sebebi bilinmezken, yangına müdahale etmek için olay yerine gelen 7 itfaiye görevlisi yaralandı. Yangın sonucunda art arda patlamalar meydana gelirken, olay anı saniye saniye görüntülendi. Yetkililer, yangının yayılmadan kontrol altına alındığını bildirdi.
Görüntü Dökümü
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-Yanan fabrikalar
-Yükselen dumanlar
-Meydana gelen patlama
- Malezya
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