Dha Dış - Malezya'daki Dev Hortum Yürekleri Ağza Getirdi
41 dakika önce
- Malezya'nın Penang Adası'nda çıkan ve yerleşim alanlarına kadar ilerleyen dev hortum yürekleri ağza getirdi.
- Malezya
'nın Penang Adası'nda çıkan ve yerleşim alanlarına kadar ilerleyen dev hortum yürekleri ağza getirdi.
Malezya'nın kuzeybatısında yer alan Penang eyaletine bağlı Penang Adası açıklarına çıkan hortum yaklaşık 15 dakika sürdü ve yerleşim alanlarının olduğu bölgede son buldu.
Hortumda çok sayıda evde maddi hasar meydana gelirken, hortum bir çok amatör kamera tarafından kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Hortumun ilerleyişi ve son bulması (Birçok açıdan)
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:22 Kaynak: DHA
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