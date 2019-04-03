Dha Dış - Malezya'daki Dev Hortum Yürekleri Ağza Getirdi
36 dakika önce
Dha DIŞ - Malezya'daki dev hortum yürekleri ağza getirdiMalezya (DHA) - Malezya'nın Penang Adası'nda çıkan ve yerleşim alanlarına kadar ilerleyen dev hortum yürekleri ağza getirdi.
Dha DIŞ - Malezya
'daki dev hortum yürekleri ağza getirdi
Malezya (DHA
) - Malezya'nın Penang Adası'nda çıkan ve yerleşim alanlarına kadar ilerleyen dev hortum yürekleri ağza getirdi.
Malezya'nın kuzeybatısında yer alan Penang eyaletine bağlı Penang Adası açıklarına çıkan hortum yaklaşık 15 dakika sürdü ve yerleşim alanlarının olduğu bölgede son buldu.
Hortumda çok sayıda evde maddi hasar meydana gelirken, hortum bir çok amatör kamera tarafından kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:26 Kaynak: DHA
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