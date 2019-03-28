Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Malta Ordusu, Göçmenlerin Kaçırdığı Geminin Kontrolünü Ele Aldı

Dha Dış - Malta Ordusu, Göçmenlerin Kaçırdığı Geminin Kontrolünü Ele Aldı

1 saat önce

– Malta Askeri Kuvvetleri (AFM), İstanbul Küçükyalı'dan hareket eden ve Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırılan 'El Hiblu 1' adlı tankerin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Dha Dış - Malta Ordusu, Göçmenlerin Kaçırdığı Geminin Kontrolünü Ele Aldı, System.String[]
– Malta Askeri Kuvvetleri (AFM), İstanbul Küçükyalı'dan hareket eden ve Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırılan 'El Hiblu 1' adlı tankerin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Gemi şu anda Malta'nın Boiler Wharf limanına doğru hareket ediyor.

Yerel medya, Malta Askeri Kuvvetleri'nin bir açıklamada bulunduğunu duyurarak, Malta'ya doğru hareket eden 'El Hiblu 1' gemi kaptanının kontrolün kendisinde olmadığını; kendisi ve mürettebatının geminin Malta'ya doğru hareket etmesi için tehdit edildiğini ve yardım talep ettiğini duyurduğunu yazdı.

Haberde, ordunun gemiye çıkarak kontrolü ele aldığı ve geminin Boiler Wharf

limanına götürülmekte olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:25 Kaynak: DHA

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