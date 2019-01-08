Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Mamatov: Rus Askerleri, Menbiç'te Devriyede

Dha Dış - Mamatov: Rus Askerleri, Menbiç'te Devriyede

27 dakika önce

Suriye'de görevli Rus polis gücü sözcüsü Yusup Mamatov, Rus askeri güçlerinin Suriye sınırında Halep'e bağlı Menbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladıklarını duyurdu.

Dha Dış - Mamatov: Rus Askerleri, Menbiç'te Devriyede, System.String[]
Suriye'de görevli Rus polis gücü sözcüsü Yusup Mamatov, Rus askeri güçlerinin Suriye sınırında Halep'e bağlı Menbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladıklarını duyurdu.

TASS haber ajansı,  Mamatov'un açıklamasını paylaştı. Mamatov, "Bugün, Menbiç'in yakınındaki güvenli bölge ve çevresinde devriye gezmeye başladık. Görevimiz sorumluluk bölgesi içindeki güvenliği sağlamak, silahlı grupların hareketini ve pozisyonlarını kontrol etmektir/ denetimini sağlamaktır" dedi. Mamatov, askeri güçlerin devriye güzergahının düzenli olarak değişeceğini de ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:50 Kaynak: DHA

Polis, Suriye, Güncel
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