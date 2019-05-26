Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ ? Markette çocuğun boynunu kırmaya çalıştı

DHA DIŞ ? Markette çocuğun boynunu kırmaya çalıştı

5 saat önce

DHA DIŞ ? Markette çocuğun boynunu kırmaya çalıştıUkrayna (DHA) ? Ukrayna'da bir adam, markette kasa sırası beklerken yanında bulunan bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştı.

DHA DIŞ ? Markette çocuğun boynunu kırmaya çalıştı
Ukrayna (DHA) ? Ukrayna'da bir adam, markette kasa sırası beklerken yanında bulunan bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştı. Olay, süpermarketin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir süpermarkette meydana geldi. Süpermarketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir adamın markette kasa sırası beklediği anlarda yanına gelen bir çocuğun kafasını tuttuğu ve boynunu kırmaya çalıştığı görüldü. Saldırganın arkasında bulunan kadının hızlıca olaya müdahale ettiği; saldırgana birkaç defa vurarak durdurduğu görülürken; başka bir adamın ise saldırganı kaldırarak olay yerinden uzaklaştırdığı görüldü.
Yerel medya, polisin olaya dair inceleme başlattığını; saldırganın akli dengesinin yerinde olmayabileceği ya da alkol veya uyuşturucu etkisinde olabileceği ihtimali üstünde durduğunu duyurdu.
DHA DIŞ ? Markette çocuğun boynunu kırmaya çalıştı
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:56 Kaynak: DHA
Ukrayna, DHA, Güncel
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