Dha Dış - May: Anlaşmasız Brexit'i Önlemek İçin Benim Anlaşmama Oy Verin

– Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını istemeyen meclis üyelerine, kendi Brexit anlaşması lehinde oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Meclis'te düzenlenen "Başbakan'a Sorular" oturumunda May, Birleşik Krallık'ın AB'den sorunsuz bir şekilde ayrılması için Brüksel'e sunduğu anlaşmasına destek talep etmeye devam etti. İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn'in, haftaya Avam Kamarası'nda yapılacak olan Brexit oylamasında May'in başarılı olmaması durumunda ne yapmayı düşündüğüne ilişkin soruyu May, "Eğer anlaşmasız Brexit istemiyorsa, anlaşmayı desteklemeli" diye yanıtlarken, anlaşmasının "referandum sonuçlarında kendini gösterdiğini" belirtti.



Birleşik Krallık basınında çıkan haberlerde, May'in anlaşmasının Avam Kamarası'nda onaylanmaması durumunda Corbyn'in yönetime güvensizlik oyu önergesi sunacağı belirtiliyordu.

