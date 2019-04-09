Dha Dış - May, Macron ve Merkel ile Brexit Ertelemesini Görüşecek
15 dakika önce
İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit tarihini erteleme talebini görüşmek üzere bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek.
İngiltere
Başbakanı Theresa May
, Brexit tarihini erteleme talebini görüşmek üzere bugün Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ile bir araya gelecek.
Avrupalı liderler ise 12 Nisan olarak belirlenen Brexit tarihinin ertelenmesini görüşmek üzere yarın toplanacak.
Dün ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili
Yvette Cooper'ın hazırladığı ve AB
'den 12 Nisan'da anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısı, Avam Kamarası'nda kabul edilmesiyle onaylandı. İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'in de tasarıyı onaylamasıyla, yasa tasarısı yasalaştı.
May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması İngiltere Parlamentosu'nda yapılan üç oylamada da reddedilmişti.
May, bugün yapacağı görüşmelerde, AB liderlerinden Brexit'in 30 Haziran'a ertelemesini talep edecek. - Yağcı
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:29 Kaynak: DHA
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