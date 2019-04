Dha Dış - Maya Mantarı Bilinenin Aksine Daha Tehlikeli Olabilir

İnsanların bağışıklık sistemini zayıflatan 'candida auris' enfeksiyonunun bilinenden çok daha tehlikeli olabileceği uyarısı yapıldı.Son beş yılda dünyada hızla yayıldığı bildirilen candida mantar enfeksiyonunun fazla antibiyotik kullanımı nedeniyle insan vücudunda direnç kazandığı ve enfeksiyonun yol açtığı ölümcül vakalarda artış olduğu kaydedildi. New York Times gazetesindeki habere göre, enfeksiyona yol açan mantar ABD 'nin New York New Jersey ve Illinois eyaletlerindeki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından 'önemli tehdit' kategorisinde listelendi.Haberde sağlık uzmanlarının gereğinden fazla antibiyotik kullanımının, ilaçların etkisini azalttığı ve insan vücudunun bakteriyel enfeksiyonlara karşı daha dirençsiz olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.Bir çeşit maya mantarı olan 'candida auris' mantarının, yenidoğanlarda, yaşlılarda, sigara içenlerde, şeker hastalarında ve bağışıklık sistemi bozukluğu olan kişilerde daha fazla görülebileceği ifade edildi.Mantarla ilgili makale kaleme alan İngiltere 'deki Imperial College'den Matthew Fisher gazeteye yaptığı açıklamada, bu enfeksiyona yakalanan hastaları mantar önleyici ilaçlarla tedavi etmek zorunda olduklarını söyledi.Diğer yandan biliminsanları daha etkili ilaçların geliştirilmemesi halinde bu enfeksiyonun daha sağlıklı insanlara da yayılma riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor.Habere göre, ABD'de yılda 2 milyon kişi antibiyotiklere karşı direnç gösteren enfeksiyonlara yakalanıyor ve 23 bini bu enfeksiyonlardan dolayı hayatını kaybediyor.Candida auris mantar enfeksiyonun elden ele, hastanelede araç ve gereçlerden, şehirler arası taşınan etlerden, tarlalardan toplanan sebzelerden, yolculuk eden kişilerden, hastanelerden veya hastalardan kolaylıkla yayılabildiği belirtildi.Haberde enfeksiyona yakalanma belirtileri ateş, ağrı, ve aşırı yorgunluk olarak gösterilirken kişinin sağlıksız olması durumunda bu belirtilerin ölümcül olabileceği ifade edildi. - Yağcı