Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Meksika'da askeri helikopter düştü: 6 ölü

DHA DIŞ - Meksika'da askeri helikopter düştü: 6 ölü

4 saat önce

– Meksika'da deniz kuvvetlerine ait bir helikopter ormanlık bölgeye düştü.

DHA DIŞ - Meksika'da askeri helikopter düştü: 6 ölü, System.String[]
Meksika'da deniz kuvvetlerine ait bir helikopter ormanlık bölgeye düştü. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, yerel saatle 13: 45 sıralarında Meksika'nın Querétaro eyaletinde yer alan Jalpan de Serra bölgesinde meydana geldi.

Yangın söndürme faaliyetleri kapsamında bölgede izleme yapmak üzere görevlendirilen Deniz Kuvvetleri'ne ait Mi-17 tipi helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alana düştü. Kaza sonrası yanan helikopterde bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazaya dair geniş çaplı araştırma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ormanlık alana düşen helikopterin yanması
Bölgenin havadan görüntüleri
Bölge sakinlerini kaydettiği helikopter


Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:29 Kaynak: DHA
Meksika, Güncel
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