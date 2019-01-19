Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Meksika'da Boru Hattında Patlama 21 Ölü

Dha Dış - Meksika'da Boru Hattında Patlama 21 Ölü

42 dakika önce

Dha DIŞ - Meksika'da boru hattında patlama 21 ölüMeksika (DHA) - Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bir petrol boru hattında sızıntı sonrası yaşanan patlamada 21 kişi hayatını kaybetti.

Dha Dış - Meksika'da Boru Hattında Patlama 21 Ölü, System.String[]
Dha DIŞ - Meksika'da boru hattında patlama 21 ölü

Meksika (DHA) - Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bir petrol boru hattında sızıntı sonrası yaşanan patlamada 21 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, patlamada yaşamını kaybeden ve yaralananların, akaryakıt boru hattında oluşan çatlaktan sızan yakıtı yanlarında getirdikleri varillere doldurmaya çalışan kişiler olduğu belirtiliyor. Yerel medya, patlamaya da bir grubun, boru hattına açtığı deliğin neden olduğunu yazdı.

Olayın ardından Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel da bölgeye giderek incelemede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:03 Kaynak: DHA

DHA, Meksika, Güncel
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