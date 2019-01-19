Dha Dış - Meksika'da Boru Hattında Patlama 21 Ölü
42 dakika önce
Dha DIŞ - Meksika'da boru hattında patlama 21 ölüMeksika (DHA) - Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bir petrol boru hattında sızıntı sonrası yaşanan patlamada 21 kişi hayatını kaybetti.
Dha DIŞ - Meksika
'da boru hattında patlama 21 ölü
Meksika (DHA
) - Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bir petrol boru hattında sızıntı sonrası yaşanan patlamada 21 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, patlamada yaşamını kaybeden ve yaralananların, akaryakıt boru hattında oluşan çatlaktan sızan yakıtı yanlarında getirdikleri varillere doldurmaya çalışan kişiler olduğu belirtiliyor. Yerel medya, patlamaya da bir grubun, boru hattına açtığı deliğin neden olduğunu yazdı.
Olayın ardından Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel da bölgeye giderek incelemede bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:03 Kaynak: DHA
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