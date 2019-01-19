Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Meksika'da Boru Hattındaki Patlamada Ölü Sayısı 66'ya Yükseldi

Dha Dış - Meksika'da Boru Hattındaki Patlamada Ölü Sayısı 66'ya Yükseldi

50 dakika önce

Meksika'nın Hidalgo eyaleti Omar Fayad, boru hattında meydana gelen patlamada ölü sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu.

Dha Dış - Meksika'da Boru Hattındaki Patlamada Ölü Sayısı 66'ya Yükseldi, System.String[]
Meksika'nın Hidalgo eyaleti Omar Fayad, boru hattında meydana gelen patlamada ölü sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu. Omar Fayad, patlamada 76 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Patlamanın akaryakıt hırsızlığı yapmak isteyenlerin, boru hattına delik açması sonrası meydana geldiği belirtiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vatandaşların patlayan hattan, yanlarında getirdikleri bidonları akaryakıtla doldurması

Hattaki alevli yangın

Yaralıların hastaneye kaldırılması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:13 Kaynak: DHA

Meksika, Güncel
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