Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Meksika'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama

Dha Dış – Meksika'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama

1 saat önce

– Meksika'nın, Ejido de Santa María bölgesinde havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Dha Dış – Meksika'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama, System.String[]
– Meksika'nın, Ejido de Santa María bölgesinde havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Yaşanan olayda ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı.

Yerel medyada yer alan habere göre, Meksika Piroteknik Enstitüsü, Ejido de Santa María'da bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlama yerel saat ile 15: 20'de gerçekleşti. Yaşanan patlamada herhangi bir ölüm ya da yaralanmanın olmadığı belirtildi. Çok sayıda itfaiye ve sağlık personeli olay yerine sevk edildi. Yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

Görüntü Dökümü

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­-Patlama sonrası yükselen dumanlar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:17 Kaynak: DHA

Meksika, Güncel
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