DHA DIŞ- Meksika'da küçük uçak düştü: 4 ölü
1 saat önce
Meksika'da küçük uçak tarlaya düştü.
Meksika Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:37 Kaynak: DHA
'da küçük uçak tarlaya düştü. Uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Uçak, Meksika'nın Chihuahua şehrinin doğusunda bulunan Cuauhtemoc şehrindeki bir tarlaya düştüğü. Yapılan incelemeler sonucunda, uçakta bulunan 3'ü erkek 1'i kadın olmak üzere, 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Meksika Sivil Havacılık Kurumu'nun uçağın düşüş nedenini belirlemek için inceleme başlattığı belirtildi.
Atatürk Havalimanı'nda bırakılan 17 uçak, sahipleri almazsa hurdaya çıkarılacak S-400 sevkiyatı devam ediyor Son dakika! Memur-Sen zam teklifini açıkladı Pantolon denerken 200 bin doları çalındı