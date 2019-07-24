Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Meksika'da küçük uçak düştü: 4 ölü
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ- Meksika'da küçük uçak düştü: 4 ölü

1 saat önce

Meksika'da küçük uçak tarlaya düştü.

DHA DIŞ- Meksika'da küçük uçak düştü: 4 ölü, System.String[]
Meksika'da küçük uçak tarlaya düştü. Uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Uçak, Meksika'nın Chihuahua şehrinin doğusunda bulunan Cuauhtemoc şehrindeki bir tarlaya düştüğü. Yapılan incelemeler sonucunda, uçakta bulunan 3'ü erkek 1'i kadın olmak üzere, 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Meksika Sivil Havacılık Kurumu'nun uçağın düşüş nedenini belirlemek için inceleme başlattığı belirtildi.


Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanı'nda bırakılan 17 uçak, sahipleri almazsa hurdaya çıkarılacak S-400 sevkiyatı devam ediyor Son dakika! Memur-Sen zam teklifini açıkladı Pantolon denerken 200 bin doları çalındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 13:38:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Meksika'da küçük uçak düştü: 4 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]