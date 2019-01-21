Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Meksika'da Petrol Boru Hattındaki Patlamada Ölü Sayısı 79'a Yükseldi

Dha Dış - Meksika'da Petrol Boru Hattındaki Patlamada Ölü Sayısı 79'a Yükseldi

2 saat önce

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bir akaryakıt boru hattında meydana gelen patlamada, ölü sayısı 79'a yükseldiği.

Dha Dış - Meksika'da Petrol Boru Hattındaki Patlamada Ölü Sayısı 79'a Yükseldi, System.String[]
Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bir akaryakıt boru hattında meydana gelen patlamada, ölü sayısı 79'a yükseldiği.

El Universal gazetesi, petrol boru hattına açılan delik sonrası akaryakıt hırsızlığı yapıldığı sırada yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a yükseldiğini; 66 kişinin ise hala hastanelerde tedavi altında bulunduğunu yazdı.

Resmi verilere göre, petrol kaçakçılığı ülkeye her yıl 3 milyar dolara mal oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:32 Kaynak: DHA

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