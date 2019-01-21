Dha Dış - Meksika'da Petrol Boru Hattındaki Patlamada Ölü Sayısı 79'a Yükseldi
2 saat önce
Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bir akaryakıt boru hattında meydana gelen patlamada, ölü sayısı 79'a yükseldiği.
Meksika
'nın Hidalgo eyaletinde bir akaryakıt boru hattında meydana gelen patlamada, ölü sayısı 79'a yükseldiği.
El Universal
gazetesi, petrol boru hattına açılan delik sonrası akaryakıt hırsızlığı yapıldığı sırada yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a yükseldiğini; 66 kişinin ise hala hastanelerde tedavi altında bulunduğunu yazdı.
Resmi verilere göre, petrol kaçakçılığı ülkeye her yıl 3 milyar dolara mal oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:32 Kaynak: DHA
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