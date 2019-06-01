DHA DIŞ - Meksika'da sel araçları böyle sürükledi
1 saat önce
– Meksika'da şiddetli yağış sele neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:46 Kaynak: DHA
– Meksika
'da şiddetli yağış sele neden oldu.
Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinde yer alan Matehuala şehrinde şiddetli yağışların neden olduğu selde, yaklaşık 50 yapıda ve 30 araçta maddi hasar meydana geldi. Bölgede selden etkilenenlerin sığınabilecekleri 5 sığınak kuruldu.
Sosyal medyada sele dair paylaşılan görüntülerde ise araçların selde sürüklendiği görülüyor.
Görüntü Dökümü
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-Araçların selde sürüklenmesi
-Üst üste binen araçlar
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