DHA DIŞ ' Meksika'da sokaklar 'Korona Avcıları'na' emanet - Son Dakika

DHA DIŞ ' Meksika'da sokaklar 'Korona Avcıları'na' emanet

Tuba KARA, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Meksika'da, kendilerine 'Tijuana Korona Avcıları' diyen bir grup gönüllü, tüm sokağı dezenfekte etti. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Meksika'nın Tijuana kentinde birbirlerini çocukluktan beri tanıyan 20 arkadaş, koronavirüsün yayılma hızı ve ölümcül etkileri ile mücadele etmek için Tijuana Korona Avcıları (Covid Buster Tijuana) adında temizlik ekibi kurdu. Hiçbir mali destek almadan, Tijuana'nın koronavirüsten en çok etkilenen bölgelerini dezenfekte etmek için sokak sokak gezmeye başlayan ve farklı mesleklere sahip gönüllü Korona Avcıları'na birçok yardımsever bağış yapmak için iletişime geçti. Ancak, parasal bağışları ve transferleri kabul etmediklerini söyleyen grup, koruyucu ekipman olarak gelen bağışların çok yardımcı olduğunu söyledi.

'BİZE VEREBİLECEĞİNİZ EN BÜYÜK DESTEK EVDE KALMAK'

Bu işin bu kadar ilgi çekeceğini ve büyüyeceğini tahmin etmediklerini söyleyen Korona Avcıları'ndan Edgar, 'Biraz uğraşmak ve Tijuana Korona Avcıları'nı desteklemek istiyorsanız, Facebook aracılığıyla iletişim kurabilirsiniz. Bize verebileceğiniz en büyük destek evde kalmak. Yaşadığınız bölgelerde sokak, kaldırım ve mahallenizi temiz tutmak olur" dedi.