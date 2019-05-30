Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Meksika'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı 21 ölü, 30 yaralı - TAMAMI
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DHA DIŞ - Meksika'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı 21 ölü, 30 yaralı - TAMAMI

19 dakika önce

Meksika'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı 21 ölü, 30 yaralı - TAMAMI(Tür: Dış)

DHA DIŞ - Meksika'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı 21 ölü, 30 yaralı - TAMAMI
(Tür: Dış)
DHA DIŞ - Meksika'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı 21 ölü, 30 yaralı - TAMAMI
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:44 Kaynak: DHA
Güncel
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