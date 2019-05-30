DHA DIŞ - Meksika'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı 21 ölü, 30 yaralı - TAMAMI(Tür: Dış)

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Kız kardeşini öldüren otobüs şoförü ilk kez konuştu: Korkutmak için ateş ettim

Sevgilisini öldüren kadın: Bıçağı öldürmek için değil, ölmemek için elime aldım