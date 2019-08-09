DHA DIŞ - Meksika'yı hortum vurdu
32 dakika önce
Meksika'nın Zacatecas eyaletini vuran hortum kameralara yansıdı.
Meksika Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:45 Kaynak: DHA
'nın Zacatecas eyaletini vuran hortum kameralara yansıdı.
Meksika'nın Zacatecas eyaletinde yer alan Fresnillo şehrinde hortum meydana geldiği. Hortumun saatte 60 ile 117 kilometre arasında hıza ulaştığı belirtildi. Yetkililerin yaptığı açıklamada meydana gelen olayda kimsenin yara almadığı ve maddi hasar oluşmadığı açıklandı. Hortumun şehirden geçtiği anlar bölge sakinleri tarafından kayda alındı.
Görüntü Dökümü
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-Hortumundan görüntüler
-Hortumun farklı açıdan görüntüsü
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