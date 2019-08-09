Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Meksika'yı hortum vurdu
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DHA DIŞ - Meksika'yı hortum vurdu

32 dakika önce

Meksika'nın Zacatecas eyaletini vuran hortum kameralara yansıdı.

DHA DIŞ - Meksika'yı hortum vurdu, System.String[]
Meksika'nın Zacatecas eyaletini vuran hortum kameralara yansıdı.
Meksika'nın Zacatecas eyaletinde yer alan Fresnillo şehrinde hortum meydana geldiği. Hortumun saatte 60 ile 117 kilometre arasında hıza ulaştığı belirtildi. Yetkililerin yaptığı açıklamada meydana gelen olayda kimsenin yara almadığı ve maddi hasar oluşmadığı açıklandı. Hortumun şehirden geçtiği anlar bölge sakinleri tarafından kayda alındı.
Görüntü Dökümü
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-Hortumundan görüntüler
-Hortumun farklı açıdan görüntüsü


Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:45 Kaynak: DHA
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