DHA DIŞ - Meksika'yı hortum vurdu
16 dakika önce
Meksika'yı hortum vurduMeksika, (DHA) ? Meksika'nın Zacatecas eyaletinde oluşan hortum kameralara yansıdı.
Meksika Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:57 Kaynak: DHA
'yı hortum vurdu
Meksika, (DHA
) ? Meksika'nın Zacatecas eyaletinde oluşan hortum kameralara yansıdı.
Meksika'nın Zacatecas eyaletinde yer alan Fresnillo şehrinde hortum meydana geldiği. Hortumun saatte 60 ile 117 kilometre arasında hıza ulaştığı belirtildi. Yetkililerin yaptığı açıklamada meydana gelen olayda kimsenin yara almadığı ve maddi hasar oluşmadığı açıklandı. Hortumun şehirden geçtiği anlar bölge sakinleri tarafından kayda alındı.
6 yıl sonra serbest kalan Filistinli genç ile annesinin duygulandıran buluşması Son Dakika! Bakan Kurum, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Çavuşoğlu'ndan net "güvenli bölge" mesajı: Buna müsaade etmeyeceğiz