Dha Dış - Memur-Sen Üyeleri Almanya'da Bir Araya Geldi

Batı Avrupa ülkelerinde T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın yurtdışı sözleşmeli personeli ve Büro Memur-Sen Şube üyesi olarak dış temsilciliklerde görev yapan memurlar, dün akşam Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Büro Memur-Sen Sendikası 7 Nolu Şube Başkanlığı'nın Almanya çalıştayında bir araya geldi.

Batı Avrupa ülkelerinde T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın yurtdışı sözleşmeli personeli ve Büro Memur-Sen Şube üyesi olarak dış temsilciliklerde görev yapan memurlar, dün akşam Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Büro Memur-Sen Sendikası 7 Nolu Şube Başkanlığı'nın Almanya çalıştayında bir araya geldi.



Essen şehrinde bulunan, Avrupa Ankaralılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin lokalinde gerçekleştirilen Büro Memur-Sen'in Almanya çalıştayına, Almanya'da bulunan Essen, Köln, Karlsruhe, Berlin gibi birçok başkonsoloslukların yanı sıra, Hollanda, Belçika, Macaristan ve İngiltere'de bulunan temsilciliklerde görevli çok sayıda Büro Memur-Sen üyesi katıldı. Büro Memur-Sen Sendikası 7 Nolu Şube Başkanlığı'nın, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Temsilcisi Süleyman Kalıncı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Büro Memur-Sen Sendikası Almanya çalıştayında, Dışişleri Bakanlığı Büro Memur-Sen Şube Başkanı Fevzi Sayılgan, Başkan Vekili Uğur Özkök, Başkan Yardımcısı Alaittin Aslantaş, Berlin Başkonsolosluğu'ndan Yonca Makowsky ve Köln Başkonsolosluğu'ndan İsrafil Kıranlıoğlu hazır bulundu.



BİZ GELDİĞİMİZDE BAKANLIK KİMLİK KARTLARI BİLE YOKTU



Almanya çalıştayı ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren Dışişleri Bakanlığı Büro Memur-Sen Şube Başkanı Fevzi Sayılgan, şunları söyledi:



"Dışişleri Bakanlığı yurtdışı sözleşmeli personelin buralardaki ekonomik, sosyal haklarını geliştirmek adına, Essen'de toplanmış bulunmaktayız. Almanya ve çevre ülkelerden çok sayıda arkadaşımızla birlikte, istişare edeceğiz. Buradan çıkacak sonuca göre de, Ağustos ayında hükumetle yapılacak toplu sözleşmede, inşallah personelimizin haklarını geliştirmek için, hükumetle toplu sözleşme masasına oturmuş olacağız. Dolayısıyla personelimizin çok eksikleri var. Sözleşmeli personel olmasından kaynaklı çok ciddi hak kayıpları var. Bunları gidermeye çalışacağız. Bunun için buradayız. Brüksel, Hollanda'dan İngiltere'den arkadaşlar geldi. Ancak daha çok Almanya ağırlıkta bir katılım var. Buralarda sözleşmeli personelimizin daha önce, çok ciddi hak kayıpları vardı. Bir kısmını sendika olarak gidermiş olduk. Bir kısmı için de, görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla onları geliştirmeye çalışıyoruz. Bu arkadaşların kadrolu olmasını talep ediyoruz. Biz göreve geldiğimizde, bu arkadaşlarımızın bakanlık kimlik kartı bile yoktu. Şimdi şükürler olsun daha iyi bir noktadayız. Ama yine eksikler var ve bunları gidermek için de bir araya geldik. Bu çalıştay sonucunu hükumetin masasına taşıyacağız ve inşallah çözmeye çalışacağız."



Göntütü Dökümü



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-Başkan Fevzi Sayılgan, toplantı salonuna girerken



-Başkan Fevzi Sayılgan'ın açıklaması ve salondan görüntüler - Elcivan

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