Dha Dış - Meriç Irmağı'ndan Yunanistan'a Geçmek İsteyen 12 Kişiden 4'ü Kayıp
26 dakika önce
Dün sabah botla Meriç üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen 12 kişi botun patlaması nedeniyle ırmağın sularına kapıldı.
Dün sabah botla Meriç
üzerinden Yunanistan
'a geçmek isteyen 12 kişi botun patlaması nedeniyle ırmağın sularına kapıldı.
Karaya çıkabilen 8 kişi, botta 3'ü çocuk 4 kişinin daha bulunduğunu söylediler. Kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. - Chokona
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:16 Kaynak: DHA
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