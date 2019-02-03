Son Dakika Haberleri: Dha Dış -  Meriç Irmağı'ndan Yunanistan'a Geçmek İsteyen 12 Kişiden 4'ü Kayıp

Dha Dış -  Meriç Irmağı'ndan Yunanistan'a Geçmek İsteyen 12 Kişiden 4'ü Kayıp

26 dakika önce

Dün sabah botla Meriç üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen 12 kişi botun patlaması nedeniyle ırmağın sularına kapıldı.

Dha Dış -  Meriç Irmağı'ndan Yunanistan'a Geçmek İsteyen 12 Kişiden 4'ü Kayıp, System.String[]
Dün sabah botla Meriç üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen 12 kişi botun patlaması nedeniyle ırmağın sularına kapıldı.

Karaya çıkabilen 8 kişi, botta 3'ü çocuk 4 kişinin daha bulunduğunu söylediler. Kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. - Chokona

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:16 Kaynak: DHA

Sabah, Meriç, Yunanistan, Güncel
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