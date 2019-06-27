Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Merkel kameralar karşısında ikinci kez 'titreme nöbeti' geçirdi
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ- Merkel kameralar karşısında ikinci kez 'titreme nöbeti' geçirdi

1 saat önce

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in yemin töreninde ikinci defa 'titreme nöbeti' yaşadı.

DHA DIŞ- Merkel kameralar karşısında ikinci kez 'titreme nöbeti' geçirdi, System.String[]
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in yemin töreninde ikinci defa 'titreme nöbeti' yaşadı.
Ülke televizyonlarının canlı yayınladığı yemin töreninde, Merkel'in ikinci defa aynı 'titreme nöbeti' yaşaması, Almanya şansölyesinin ciddi sağlık sorunu olup olmadığı tartışmaları başlattı. Dokuz gün önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in karşılandığı resmi tören sırasında şiddetli bir şekilde titreyen ve dudaklarını ısıran Merkel, bir kaç dakika sonra normal bir şekilde yürüyerek, karşılama etkinliğine devam etmişti.
Merkel'in Japonya'da G20 Zirvesi'ne hareketinden önce yaşanan katıldığı yemin törenindeki titreme nöbetiyle ilgili bir açıklama yapan Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, her şeyin yolunda olduğunu ve Başbakan Merkel'in sağlık durumundan endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığı belirtti. Olay, Merkel'in Avrupa Parlamentosu'na seçilen Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) Katarina Barley'in yerine getirilen parti arkadaşı Christine Lambrecht'in görev teslim töreni sırasında yaşandı.
Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in yanında eski ve yeni bakanlarla birlikte duran Merkel, 'titreme nöbeti' üzerine kendine teklif edilen bir bardak suyu reddetti. Japonya'da G20 Zirvesi'ne hareketinden önce kısa bir süre için Federal Parlamento'ya giden Merkel'in durumunun oldukça iyi olduğu görüldü. Merkel'in çok kısa süre içinde ikinci defa 'titreme nöbeti' yaşamasıyla ilgili haber kanalı Welt'e değerlendirme yapan eski başbakan çalışma planlamacısı Wolfgan Nowak, "Politikacıların nasıl bir gerilim temposunda çalıştığını bilen biri olarak, bu yaşanan son olayı ikinci defa da olsa büyütmeye gerek yoktur. Başbakan Merkel'in sağlık durumundan da endişelenecek bir durum söz konusu değildir" dedi.


- Ceylan
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:47 Kaynak: DHA
başbakan, almanya, baka, angela merkel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya Başbakanı Merkel yine titreme nöbeti geçirdi Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin İYİ Partili Aytun Çıray: Kürt seçmeni saf sananlar sandıkta şamarı yedi Son Dakika! Elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 19:15:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Merkel kameralar karşısında ikinci kez 'titreme nöbeti' geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]