Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Metro İstasyonuna Sığınan Evsizlere Tepki Çeken 'Cop'lu Müdahale

Dha Dış - Metro İstasyonuna Sığınan Evsizlere Tepki Çeken 'Cop'lu Müdahale

31 dakika önce

– ABD'de bir metro istasyonunda kalan evsizleri bulunduğu yerden çıkarmak isteyen bir polisin cop ile müdahalesi izleyenlerin tepkisini çekti.

Dha Dış - Metro İstasyonuna Sığınan Evsizlere Tepki Çeken 'Cop'lu Müdahale, System.String[]
– ABD'de bir metro istasyonunda kalan evsizleri bulunduğu yerden çıkarmak isteyen bir polisin cop ile müdahalesi izleyenlerin tepkisini çekti.

New York şehrinde kaydedilen görüntülerde, bir polis memurunun istasyon merdivenlerinde uyuyan evsizleri bulundukları yerden çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Polisin ikazını dikkate almayarak, bulunduğu yerden ayrılmak istemeyen evsizler ile polis arasında çıkan arbede bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde, elinde copu ile kendine direnenlere vuran polisin, bir kişiye de tekme atarak yere düşürdüğü görülüyor. Alkollü olduğu ileri sürülen bir kişide polise vurmak üzereyken dengesini kaybederek raylara düşüyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından izleyenler tepki gösterdi. Bir kesim polisin görevini yaptığını söylerken; diğer kesim şiddetin yersiz olduğunu savundu.

Görüntü Dökümü

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-Polisin evsizleri dışarı çıkarma çabası - Abd

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:43 Kaynak: DHA

New York, Polis, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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