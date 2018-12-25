Dha Dış - Metro İstasyonuna Sığınan Evsizlere Tepki Çeken 'cop'lu Müdahale
25 dakika önce
Dha DIŞ - Metro istasyonuna sığınan evsizlere tepki çeken 'cop'lu müdahaleABD, (DHA) ? ABD'de bir metro istasyonunda kalan evsizleri bulunduğu yerden çıkarmak isteyen bir polisin cop ile müdahalesi izleyenlerin tepkisini çekti.
Dha DIŞ - Metro istasyonuna sığınan evsizlere tepki çeken 'cop'lu müdahale ABD
, (DHA
) ? ABD'de bir metro istasyonunda kalan evsizleri bulunduğu yerden çıkarmak isteyen bir polisin cop ile müdahalesi izleyenlerin tepkisini çekti. New York
şehrinde kaydedilen görüntülerde, bir polis memurunun istasyon merdivenlerinde uyuyan evsizleri bulundukları yerden çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Polisin ikazını dikkate almayarak, bulunduğu yerden ayrılmak istemeyen evsizler ile polis arasında çıkan arbede bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde, elinde copu ile kendine direnenlere vuran polisin, bir kişiye de tekme atarak yere düşürdüğü görülüyor. Alkollü olduğu ileri sürülen bir kişide polise vurmak üzereyken dengesini kaybederek raylara düşüyor.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından izleyenler tepki gösterdi. Bir kesim polisin görevini yaptığını söylerken; diğer kesim şiddetin yersiz olduğunu savundu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:47 Kaynak: DHA
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