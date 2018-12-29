Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'deki Durumu Görüşmek Üzere Moskova'dayız (2) - Görüntülü

Dha Dış - Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'deki Durumu Görüşmek Üzere Moskova'dayız (2) - Görüntülü

55 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri görüşmek için Moskova'da.

Dha Dış - Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'deki Durumu Görüşmek Üzere Moskova'dayız (2) - Görüntülü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri görüşmek için Moskova'da.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından bir havalimanındaki karşılamaya dair bir fotoğraf ile "Son gelişmeler üzerine Suriye'deki durumu görüşmek üzere #Moskova'dayız. In #Moscow to discuss the situation in #Syria upon recent developments" mesajını paylaştı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çavuşoğlu ve Akar'ın uçaktan inmesi

karşılanması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:55 Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Suriye, Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova, Güncel
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