Dha Dış - Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'deki Durumu Görüşmek Üzere Moskova'dayız (2) - Görüntülü
55 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri görüşmek için Moskova'da.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Rus mevkidaşlarıyla Suriye
'deki gelişmeleri görüşmek için Moskova
'da. Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından bir havalimanındaki karşılamaya dair bir fotoğraf ile "Son gelişmeler üzerine Suriye'deki durumu görüşmek üzere #Moskova'dayız. In #Moscow to discuss the situation in #Syria upon recent developments" mesajını paylaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
Çavuşoğlu ve Akar'ın uçaktan inmesi
karşılanması
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:55 Kaynak: DHA
ABD Helikopterleri Münbiç Semalarında Görüntülendi
Pentagon'dan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha Geldi
Esad Güçleri Münbiç'e Girdiğini İddia Etti, Dünyanın Gözü Suriye'ye Çevrildi
Son Dakika! Kremlin: Münbiç'in Kontrolünün Suriye Ordusuna Geçtiğini Doğruladık