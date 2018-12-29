Dha Dış - Mevlüt Çavuşoğlu Suriye'deki Durumu Görüşmek Üzere Moskova'dayız
1 saat önce
Dha DIŞ - Mevlüt Çavuşoğlu Suriye'deki durumu görüşmek üzere Moskova'dayızRusya (DHA) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri görüşmek için Moskova'da.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:16 Kaynak: DHA
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