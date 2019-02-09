Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Milletvekili, Canlı Yayında Tartıştığı Siyasetçiye Su Fırlattı

Dha Dış - Milletvekili, Canlı Yayında Tartıştığı Siyasetçiye Su Fırlattı

47 dakika önce

? Ukrayna'da bir televizyon kanalının canlı yayına katılan milletvekili, sözlü tartışma yaşadığı Ukrayna başkan adayı ve aynı zamanda eski Devlet Mali Hizmeti Başkanı Roman Nasirov'un yüzüne bir bardak su fırlattı.

? Ukrayna'da bir televizyon kanalının canlı yayına katılan milletvekili, sözlü tartışma yaşadığı Ukrayna başkan adayı ve aynı zamanda eski Devlet Mali Hizmeti Başkanı Roman Nasirov'un yüzüne bir bardak su fırlattı.

Ukrayna'da yayın yapan ZİK kanalındaki canlı yayında 'Halkın İrade Grubu' milletvekili Sergey Shakhov, Ukrayna'da başkan adayı olan, Devlet Mali Servisi eski başkanı Roman Nasirov ile yaşadığı sözlü tartışmada öfkesine hakim olamayarak önündeki bir bardak suyu Nasirov'a fırlattı.

Sergey Shakhov'un hareketi karşısında Nasirov, suyun kendisine gelmemesi için yana doğru hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:30 Kaynak: DHA

Ukrayna, Milletvekili, Güncel
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