DHA DIŞ –Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel'de - Son Dakika

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DHA DIŞ –Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel'de
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, toplantının yapılacağı NATO merkezine geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:17 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, toplantının yapılacağı NATO merkezine geldi.
Görüntü Dökümü
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-Bakanın gelişi
-Bakanın merkeze girişi
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