Dha dış 'milli savunma bakanı akar, brüksel'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dha dış 'milli savunma bakanı akar, brüksel'de - Son Dakika

Dha dış 'milli savunma bakanı akar, brüksel'de

6 saat önce

DHA DIŞ 'Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel'deBelçika, (DHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, toplantının yapılacağı NATO merkezine geldi.

DHA DIŞ 'Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel'de

Belçika, (DHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, toplantının yapılacağı NATO merkezine geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaret etti.

NATO Karargahı'nda görevli personelle bir araya gelen Bakan Akar, herkesin görevini en iyi şekilde yapmasının, Türkiye'nin tezlerinin, hedeflerinin, yaptıklarının ve fedakarlıklarının anlatılmasının önemine işaret etti. Bakan Akar, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı sağlamak için yoğun faaliyetler gerçekleştirdiğini ve gerçekleştirmeye devam ettiğini dile getirdi. Bakan Akar, başta FETÖ, PKKYPGKCK, DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelenin aynı kararlılıkta devam ettiğini vurguladı.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı oturumları öncesinde NATO Karargahı'ndaki personel ile çalışmalara ilişkin toplantı yaptı.

Dha dış 'milli savunma bakanı akar, brüksel'de

Hulusi Akar, Brüksel, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye ve KKTC'den "Hayalet Şehir" Kapalı Maraş için tarihi adım
İstanbul'da park tartışması: Defalarca araca çarptı, bahçeye uçtu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü ABD, Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve Fatih Dönmez'e yönelik yaptırımları kaldırdı

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 23:07:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dha dış 'milli savunma bakanı akar, brüksel'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]