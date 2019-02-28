Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Mısır Başsavcılığı: Tren Kazasının Nedeni Makinist Kavgası

Dha Dış – Mısır Başsavcılığı: Tren Kazasının Nedeni Makinist Kavgası

2 saat önce

– Mısır Başsavcılığı, başkent Kahire'de bulunan Ramses tren istasyonunda çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşma kapsamında kazanın, makinistlerin kavgası sonucunda meydana geldiğini duyurdu.

Dha Dış – Mısır Başsavcılığı: Tren Kazasının Nedeni Makinist Kavgası, System.String[]
– Mısır Başsavcılığı, başkent Kahire'de bulunan Ramses tren istasyonunda çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşma kapsamında kazanın, makinistlerin kavgası sonucunda meydana geldiğini duyurdu.

Başsavcılığın yaptığı açıklamada, makinistin 6 numaralı platforma yaklaşan treni durdurmadan, ters yönden gelen diğer trenin makinistini azarlamak için kokpitten ayrıldığını ve makinistsiz kalan trenin de park yerinin sonundaki beton bariyerlere çarpmasının etkisiyle yakıt deposunun patlayıp, yangına neden olduğu belirtildi.

Ayrıca hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için de adli tıp uzmanlarından oluşan bir heyetin cesetlerden DNA örneği alacağı da aktarıldı.

En az 20 kişinin hayatını kaybettiği ve 40'tan fazla kişinin yaralandığı ve Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli'nin sorumluları sert bir şekilde cezalandıracağını açıkladığı Ramses tren istasyonundaki yangının ardından trenin makinisti gözaltına alınmış, Mısır Ulaştırma Bakanı Hisham Arafat da istifasını sunmuştu.

Görüntü Dökümü

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Yanan trenin görüntüsü

-Söndürme çalışmaları

-Detaylar

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SAAT: 15: 34, TARİH: 27.02.2019 - Haber Kodu: 190227173

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:15 Kaynak: DHA

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