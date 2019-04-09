Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Mısır'da Canlı Bomba Saldırısı: 7 Ölü

Dha Dış - Mısır'da Canlı Bomba Saldırısı: 7 Ölü

1 saat önce

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Kuzey Sina'da düzenlenen canlı bomba saldırısında 4 güvenlik görevlisi ile aralarında 6 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 3 sivil hayatını kaybetti.

Dha Dış - Mısır'da Canlı Bomba Saldırısı: 7 Ölü, System.String[]
Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Kuzey Sina'da düzenlenen canlı bomba saldırısında 4 güvenlik görevlisi ile aralarında 6 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 3 sivil hayatını kaybetti.

Yerel medya saldırıda 26 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 15'li yaşlarda bir canlı bombanın kontrol noktasında kendisini havaya uçurduğunu; saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:56 Kaynak: DHA
Sina Yarımadası, Mısır, Güncel
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