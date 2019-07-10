Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Mısır'da kilisede yangın
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DHA DIŞ- Mısır'da kilisede yangın

41 dakika önce

Mısır'daki bir kilisede yangın çıktı.

DHA DIŞ- Mısır'da kilisede yangın, System.String[]
Kahire, Mısır, Güncel
Mısır'daki bir kilisede yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının kilisenin içinde başladığı, ancak çıkış nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.

Yangın, Kahire'de bulunan Anba Paula Kilisesi'nde çıktı. Yerel medya, kilisedeki yangına müdahale için 10 itfaiye aracının ve 3 ambulansın olay yerine sevk edildiğini duyurdu. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken; ilk bulgulara göre yangının kilise içerisinde başladığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Kilise yangınından görüntü


- Mısır
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:13 Kaynak: DHA
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