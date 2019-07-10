DHA DIŞ- Mısır'da kilisede yangın
41 dakika önce
Mısır'daki bir kilisede yangın çıktı.
Mısır Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:13 Kaynak: DHA
'daki bir kilisede yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının kilisenin içinde başladığı, ancak çıkış nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.
Yangın, Kahire'de bulunan Anba Paula Kilisesi'nde çıktı. Yerel medya, kilisedeki yangına müdahale için 10 itfaiye aracının ve 3 ambulansın olay yerine sevk edildiğini duyurdu. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken; ilk bulgulara göre yangının kilise içerisinde başladığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Kilise yangınından görüntü
- Mısır
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