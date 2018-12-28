Dha Dış - Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı
1 saat önce
Yerel medya, Mısır'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Yerel medya, Mısır
'ın Kahire
yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Piramitleri gezmek için bölgede olan turistlere yönelik saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor. Saldırının, otobüsün geçtiği sırada, patlayıcının infilak ettirilmesi şeklinde yapıldığı belirtiliyor.
Al-Hayat Press ise saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:53 Kaynak: DHA
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