Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı

Dha Dış - Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı

1 saat önce

Yerel medya, Mısır'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Dha Dış - Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı, System.String[]
Yerel medya, Mısır'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Piramitleri gezmek için bölgede olan turistlere yönelik saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor. Saldırının, otobüsün geçtiği sırada, patlayıcının infilak ettirilmesi şeklinde yapıldığı belirtiliyor.

Al-Hayat Press ise saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:53 Kaynak: DHA

Mısır, Güncel
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