Dha Dış - Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı (2)
1 saat önce
Mısır'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi.
Mısır
'ın Kahire
yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı
, Mısır Piramitleri'ni gezmek için bölgede olan turistlere yönelik saldırıda, 2 Vietnamlı turistin hayatını kaybettiğini, 10 turistin de yaralandığını duyurdu.Saldırının, otobüsün geçtiği sırada, patlayıcının infilak ettirilmesi şeklinde yapıldığı belirtiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:56 Kaynak: DHA
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