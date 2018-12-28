Dha Dış - Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'Uçan Kremlini'nin İçi İlk Kez Görüntülendi

Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Yargılanan Müjdat Gezen, Adli Kontrol Şartının Kaldırılması İçin Başvuru Yaptı

Son Dakika! Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüste Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var