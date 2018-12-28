Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı

Dha Dış - Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı

16 dakika önce

Dha DIŞ - Mısır'da turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı (3)Mısır (DHA) - Mısır'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi.

Dha DIŞ - Mısır'da turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı (3)

Mısır (DHA) - Mısır'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, Mısır Piramitleri'ni gezmek için bölgede olan turistlere yönelik saldırıda, 2 Vietnamlı turistin hayatını kaybettiğini, 12 turistin de yaralandığını duyurdu.

Saldırının, otobüsün geçtiği sırada, patlayıcının infilak ettirilmesi şeklinde yapıldığı belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:38 Kaynak: DHA

Kahire, DHA, Mısır, Güncel
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