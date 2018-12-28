Dha Dış - Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı
16 dakika önce
Dha DIŞ - Mısır'da turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı (3)Mısır (DHA) - Mısır'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi.
Dha DIŞ - Mısır
'da turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı (3)
Mısır (DHA
) - Mısır'ın Kahire
yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı
, Mısır Piramitleri'ni gezmek için bölgede olan turistlere yönelik saldırıda, 2 Vietnamlı turistin hayatını kaybettiğini, 12 turistin de yaralandığını duyurdu.
Saldırının, otobüsün geçtiği sırada, patlayıcının infilak ettirilmesi şeklinde yapıldığı belirtiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:38 Kaynak: DHA
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