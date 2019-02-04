Dha Dış - Mogadişu'da Bombalı Saldırı: 2 Ölü
1 saat önce
– Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir alışveriş merkezinin önünde, bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi.
– Somali
'nin başkenti Mogadişu
'da bir alışveriş merkezinin önünde, bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi. Polis
, düzenlenen saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini; 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Saldırı, başkent Mogadişu'nun çok sayıda restoran ve alışveriş merkezi bulunan Hamar Weyne bölgesinde meydana geldi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, polis geniş çaplı araştırma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:37 Kaynak: DHA
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