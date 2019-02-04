Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Mogadişu'da Bombalı Saldırı: 2 Ölü

Dha Dış - Mogadişu'da Bombalı Saldırı: 2 Ölü

1 saat önce

– Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir alışveriş merkezinin önünde, bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi.

Dha Dış - Mogadişu'da Bombalı Saldırı: 2 Ölü, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir alışveriş merkezinin önünde, bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi.  Polis, düzenlenen saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini; 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırı, başkent Mogadişu'nun çok sayıda restoran ve alışveriş merkezi bulunan Hamar Weyne bölgesinde meydana geldi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, polis geniş çaplı araştırma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:37 Kaynak: DHA

Somali, Mogadişu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta, Hacıları Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 7 Yaralı Son Dakika! Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı

ASELSAN'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 13:59:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Mogadişu'da Bombalı Saldırı: 2 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]