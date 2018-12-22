Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Mogadişu'da Patlama

Dha Dış - Mogadişu'da Patlama

5 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi.

Dha Dış - Mogadişu'da Patlama, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar aralarında askerlerin de olduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinin görüntüsü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:29 Kaynak: DHA

Somali, Mogadişu, Dünya
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