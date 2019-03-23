Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Mogadişu'da Patlama

Dha Dış - Mogadişu'da Patlama

44 dakika önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi.

Dha Dış - Mogadişu'da Patlama, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi. Patlamanın bakanlıkların olduğu bölgede olduğu belirtiliyor. Patlama ardındın silah seslerinin geldiği belirtiliyor. Bölgeden dumanlar yükseliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yükselen dumanlar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:35 Kaynak: DHA

Somali, Mogadişu, Güncel
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