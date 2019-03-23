Dha Dış - Mogadişu'da Patlama
44 dakika önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi.
Somali
'nin başkenti Mogadişu
'da patlama meydana geldi. Patlamanın bakanlıkların olduğu bölgede olduğu belirtiliyor. Patlama ardındın silah seslerinin geldiği belirtiliyor. Bölgeden dumanlar yükseliyor.
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Yükselen dumanlar
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:35 Kaynak: DHA
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