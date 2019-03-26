Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Mogadişu'da Patlama (2) – Ek Bilgi ve Görüntü

Dha Dış - Mogadişu'da Patlama (2) – Ek Bilgi ve Görüntü

25 dakika önce

– Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi.

Dha Dış - Mogadişu'da Patlama (2) – Ek Bilgi ve Görüntü, System.String[]
– Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi. Patlamanın otellerin yoğun olduğu Jidka Madiina bölgesinde, bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtiliyor. 

Yerel medya, patlamanın bomba yüklü bir araçla, yolcu dolu bir minibüsün geçişi sırasında gerçekleştirildiğini; olayda hayatını kaybedenler ve yaralananların bulunduğunu duyurdu.

Görüntü Dökümü

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Yanan araçlar

­Patlama sonrası yükselen dumanlar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:48 Kaynak: DHA

Somali, Mogadişu, Güncel
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