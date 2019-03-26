Dha Dış - Mogadişu'da Patlama (2) – Ek Bilgi ve Görüntü

– Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi.

– Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi. Patlamanın otellerin yoğun olduğu Jidka Madiina bölgesinde, bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtiliyor.



Yerel medya, patlamanın bomba yüklü bir araçla, yolcu dolu bir minibüsün geçişi sırasında gerçekleştirildiğini; olayda hayatını kaybedenler ve yaralananların bulunduğunu duyurdu.



Görüntü Dökümü



------------



Yanan araçlar



­Patlama sonrası yükselen dumanlar

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız

Anket Sonucu Yayınlamayan KONDA'nın Müdüründen Çok Konuşulacak Analiz

BBP'nin Gölbaşı Adayı Yücel'den Mansur Yavaş'a Destek: Oyumu Size Atacağım

Bakan Pakdemirli Duyurdu: Tanzim Satış Ürünleri Zincir Marketlerde de Satılacak