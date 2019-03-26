Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Mogadişu'da Patlama -2 - Ek Görüntü İle

Dha Dış - Mogadişu'da Patlama -2 - Ek Görüntü İle

43 dakika önce

Dha DIŞ - Mogadişu'da patlamaSomali (DHA) ? Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi.

Dha DIŞ - Mogadişu'da patlama

Somali (DHA) ? Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi. Patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:34 Kaynak: DHA

Somali, DHA, Mogadişu, Güncel
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