Dha Dış - Mogadişu'da Patlama -2 - Ek Görüntü İle
43 dakika önce
Dha DIŞ - Mogadişu'da patlamaSomali (DHA) ? Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi.
Dha DIŞ - Mogadişu
'da patlama Somali
(DHA
) ? Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi. Patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:34 Kaynak: DHA
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