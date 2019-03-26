Dha Dış - Mogadişu'da Patlama ? Ek Bilgi ve Görüntü
8 dakika önce
Dha DIŞ - Mogadişu'da patlama (2) ? Ek bilgi ve görüntüSomali (DHA) ? Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi.
Dha DIŞ - Mogadişu'da patlama (2) ? Ek bilgi ve görüntü
Somali (DHA) ? Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi. Patlamanın otellerin yoğun olduğu Jidka Madiina bölgesinde, bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Yerel medya, patlamanın bomba yüklü bir araçla, yolcu dolu bir minibüsün geçişi sırasında gerçekleştirildiğini; olayda hayatını kaybedenler ve yaralananların bulunduğunu duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:59 Kaynak: DHA
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