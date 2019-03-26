Dha Dış - Mogadişu'da Patlama ? Ek Bilgi ve Görüntü

Dha DIŞ - Mogadişu'da patlama (2) ? Ek bilgi ve görüntüSomali (DHA) ? Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi.

Dha DIŞ - Mogadişu'da patlama (2) ? Ek bilgi ve görüntü



Somali (DHA) ? Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi. Patlamanın otellerin yoğun olduğu Jidka Madiina bölgesinde, bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtiliyor.



Yerel medya, patlamanın bomba yüklü bir araçla, yolcu dolu bir minibüsün geçişi sırasında gerçekleştirildiğini; olayda hayatını kaybedenler ve yaralananların bulunduğunu duyurdu.

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