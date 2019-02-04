Dha Dış - Moskova'da Tarihi Binadaki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
57 dakika önce
– Moskova'da şehir merkezinde bulunan Nikitsky Bulvarı'nda yer alan tarihi bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği ve hayatını kaybedenlerin arasında bir de çocuğun bulunduğu bildirildi.
– Moskova
'da şehir merkezinde bulunan Nikitsky Bulvarı'nda yer alan tarihi bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği ve hayatını kaybedenlerin arasında bir de çocuğun bulunduğu bildirildi.
'Kültür Mirası' listesinde olan binadaki yangında daha önce, 8'i çocuk, 42 kişinin kurtarıldığı ve yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü belirtilmişti.
Yangının çıkışı nedeni henüz bilinmiyor.
Görüntü Dökümü
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-Apartmandaki yangının görüntüleri
(DGS SAATİ: 11: 18 - TARİH: 04.02.2019 - Haber Kodu : 190204049)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:14 Kaynak: DHA
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