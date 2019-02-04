Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Moskova'da Tarihi Binadaki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi

Dha Dış - Moskova'da Tarihi Binadaki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi

57 dakika önce

– Moskova'da şehir merkezinde bulunan Nikitsky Bulvarı'nda yer alan tarihi bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği ve hayatını kaybedenlerin arasında bir de çocuğun bulunduğu bildirildi.

Dha Dış - Moskova'da Tarihi Binadaki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi, System.String[]
Moskova'da şehir merkezinde bulunan Nikitsky Bulvarı'nda yer alan tarihi bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği ve hayatını kaybedenlerin arasında bir de çocuğun bulunduğu bildirildi.

 'Kültür Mirası' listesinde olan binadaki yangında daha önce, 8'i çocuk, 42 kişinin kurtarıldığı ve  yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü belirtilmişti.

Yangının çıkışı nedeni henüz bilinmiyor.

Görüntü Dökümü

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-Apartmandaki yangının görüntüleri

(DGS SAATİ: 11: 18 - TARİH: 04.02.2019 - Haber Kodu : 190204049)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:14 Kaynak: DHA

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