Dha Dış - Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı
1 saat önce
Rusya'nın başkenti Moskova'da, Gorki Parkı parkındaki yeni yıl kutlamaları sırasında köprü çöktü.
Rusya
'nın başkenti Moskova
'da, Gorki Parkı parkındaki yeni yıl kutlamaları sırasında köprü çöktü. Ahşap köprünün üzerinde bulunanlar çökme ile birlikte yere yuvarlandı. Olayda en az 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, köprünün çöktüğü o an bir amatör kamera tarafından kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Köprünün çökmesi
Yaşanan panik anları
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:07 Kaynak: DHA
Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı
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