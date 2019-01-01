Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı

Dha Dış - Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı

1 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Gorki Parkı parkındaki yeni yıl kutlamaları sırasında köprü çöktü.

Dha Dış - Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı, System.String[]
Rusya'nın başkenti Moskova'da, Gorki Parkı parkındaki yeni yıl kutlamaları sırasında köprü çöktü. Ahşap köprünün üzerinde bulunanlar çökme ile birlikte yere yuvarlandı. Olayda en az 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, köprünün çöktüğü o an bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köprünün çökmesi

Yaşanan panik anları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:07 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Moskova, Güncel
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