Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü 13 Yaralı - 2 - Ek Görüntü

Dha Dış - Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü 13 Yaralı - 2 - Ek Görüntü

57 dakika önce

Dha DIŞ - Moskova'da yeni yıl kutlaması sırasında köprü çöktü 13 yaralıRusya (DHA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da, Gorki Parkı parkındaki yeni yıl kutlamaları sırasında köprü çöktü.

Dha DIŞ - Moskova'da yeni yıl kutlaması sırasında köprü çöktü 13 yaralı

Rusya (DHA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da, Gorki Parkı parkındaki yeni yıl kutlamaları sırasında köprü çöktü. Ahşap köprünün üzerinde bulunanlar çökme ile birlikte yere yuvarlandı. Olayda en az 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, köprünün çöktüğü o an bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:22 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, DHA, Moskova, Güncel
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