Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı

Dha Dış - Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı

55 dakika önce

Dha DIŞ - Moskova'da yeni yıl kutlaması sırasında köprü çöktü: 13 yaralı(Tür: Dış)

Dha DIŞ - Moskova'da yeni yıl kutlaması sırasında köprü çöktü: 13 yaralı

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:26 Kaynak: DHA

Moskova, Güncel
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