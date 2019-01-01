Dha Dış - Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı
55 dakika önce
Dha DIŞ - Moskova'da yeni yıl kutlaması sırasında köprü çöktü: 13 yaralı(Tür: Dış)
Dha DIŞ - Moskova
'da yeni yıl kutlaması sırasında köprü çöktü: 13 yaralı
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:26 Kaynak: DHA
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Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı
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