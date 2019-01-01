Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü 13 Yaralı - 3

Dha Dış - Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü 13 Yaralı - 3

59 dakika önce

Dha DIŞ - Moskova'da yeni yıl kutlaması sırasında köprü çöktü 13 yaralı - 3(Tür: Dış)

Dha DIŞ - Moskova'da yeni yıl kutlaması sırasında köprü çöktü 13 yaralı - 3

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:19 Kaynak: DHA

Moskova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf! Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı

Ünlü Profesör Canan Karatay, Yeni Yıl Partisinde Sahneye Çıkıp Şarkı Söyledi AK Partili Başkana Silahlı Saldırı! Mermi Sağ Gözünün Altından Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 19:18:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü 13 Yaralı - 3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]